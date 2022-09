Ein 60 Tonnen schwerer Autokran ist am Mittwochmorgen auf der B10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) liegen geblieben und hat zeitweise für erheblichen Behinderungen auf der Bundesstraße gesorgt.















Ein großes Pannenfahrzeug hat im Laufe des Mittwochs zu zeitweise erheblichen Behinderungen auf der B 10 in Richtung Stuttgart geführt. Wie die Polizei berichtet, blieb gegen 6.30 Uhr ein 60 Tonnen schwerer Autokran aufgrund eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen bei Reichenbach liegen. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es daraufhin zu einem Rückstau bis nach Ebersbach.

B10 zeitweise voll gesperrt

Alle Versuche, das schwere Fahrzeug im Laufe des Vormittags abzuschleppen, schlugen fehl. Kurz vor 13.30 Uhr musste daraufhin die Bundesstraße in Richtung Stuttgart voll gesperrt und der Autokran mit einem Masterlift im Bereich der Auffahrt Reichenbach zur Seite geschoben werden, eine Lösung sollte in Zusammenarbeit mit der Halterfirma gefunden werden, was auch am Spätnachmittag noch nicht gelungen war. Die Fahrbahn musste gereinigt werden. Sie war gegen 14.15 Uhr wieder frei befahrbar.