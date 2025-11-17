B10 bei Plochingen: Unfall mit drei Fahrzeugen durch Fehler beim Spurwechsel – hoher Schaden

1 Auf der B 10 ist am Sonntag hoher Schaden bei einem Unfall entstanden. (Symbolfoto) Foto: imago images/vmd-images

Bei einem Unfall auf der B 10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) wurde am Sonntag eine Person verletzt, zudem entstand hoher Schaden. Was ist passiert?











﻿ Bei einer heftigen Kollision am Sonntag auf der B10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) ist eine Person leicht verletzt worden, zudem entstand hoher Schaden. Wie die Polizei berichtet, war ein Fehler beim Spurwechsel auf Höhe der Anschlussstelle Reichenbach die Ursache für den Unfall.

Demnach fuhr ein 22-Jähriger gegen 12.30 Uhr dort mit seinem Audi auf der Beschleunigungsspur in Richtung Stuttgart und wollte auf die linke Spur wechseln.

Spurwechsel führt zu schwerem Unfall – hoher Schaden

Er übersah dabei den Skoda einer 44-Jährigen, der bereits dort fuhr, und stieß mit dem Wagen zusammen. Der Skoda schleuderte nach rechts, prallte gegen die Leitplanke und schleuderte dann zurück auf die mittlere Spur. Dort berührte der Skoda den Audi eines 24-Jährigen.

Die 44-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ihr Skoda wurde abgeschleppt. Die Feuerwehren aus Reichenbach und Plochingen waren mit 27 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 29.000 Euro.