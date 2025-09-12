B10 bei Plochingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel sorgt für hohen Schaden

1 Unfall bei Plochingen (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Auf der B10 bei Plochingen kommt es am Donnerstag zu einem Unfall. Der Schaden ist immens. Das ist über den Hergang bekannt.











Bei einem Verkehrsunfall auf der B10 bei Plochingen ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 42.000 Euro entstanden.

Ein 60-Jähriger wechselte demnach am Donnerstag gegen 12.40 Uhr mit einem Lkw von der Durchgangsfahrbahn in Richtung Stuttgart auf den Ausfahrtstreifen nach Plochingen. Dabei übersah er offenbar den bereits dort fahrenden Hyundai eines 74-Jährigen. Dessen Pkw wurde dabei nach rechts abgedrängt und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend wurde der Hyundai gedreht und noch mehrere Meter vor dem Lkw hergeschoben, wobei das Heck des Wagens an der Leitplanke entlang streifte.

Der 74-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Er blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt