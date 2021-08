6 Der Unfall ereignete sich auf der B10 bei Mühlacker. Foto: SDMG/SDMG / Gress

Zwei Schwerverletzte, vier Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der B10 bei Mühlacker ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war ein 66-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung Niefern kommend in Fahrtrichtung Mühlacker unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Ford. Durch die Wucht des Aufpralls im hinteren Fahrzeugbereich kippte der Ford zur Seite, rutschte auf der Fahrbahn und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Zwei Schwerverletzte

Daraufhin krachte der Mercedes noch frontal in den VW einer 25-Jährigen, die hinter dem Ford fuhr. Der Fahrer des Mercedes wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch die VW-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Die vier Insassen des Ford wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die B10 musste an der Unfallstelle wegen Reinigungsarbeiten noch bis in den Abend gesperrt werden.