1 Die Polizei leitete den Verkehr zwischenzeitlich über den Standstreifen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Zwei Auffahrunfälle auf der B10 bei Esslingen, die am Montag für einen Stau im Berufsverkehr gesorgt hatten, haben außerdem einen hohen Schaden gefordert. Die Polizei schätzt diesen auf 63 000 Euro. Wie kam es dazu?















Link kopiert

Zwei Auffahrunfälle am Montagmorgen auf der B10 in Esslingen haben einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 40-Jähriger gegen 7.20 Uhr ein Stauende übersehen und war auf den Wagen eines 23-Jährigen aufgefahren. Ein 48-Jähriger sah wiederum diesen Unfall zu spät und fuhr auf den Anhänger auf, den der 40-Jährige an seinem Wagen befestigt hatte. Das gesamte Gespann musste abgeschleppt werden, ebenso wie der Mercedes des 48-Jährigen. Die Beamten schätzen den so entstandenen Schaden auf 63 000 Euro. Bis die Unfallstelle wieder geräumt war, musste die Polizei zwischen Pliensauvorstadt und Weil den Verkehr bis etwa 8.45 Uhr über die Standspur leiten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.