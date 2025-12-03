B10 bei Deizisau: Vier Verletzte und zwei zerstörte Autos nach heftigem Auffahrunfall

1 Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten (Symbolbild). Foto: imago images / onw-images

Auf der B10 bei Deizisau im Kreis Esslingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Vier Menschen wurden verletzt, zwei Autos zerstört. Die Hintergründe.











Auf der B10 bei Deizisau ist es am Dienstagnachmittag zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-Jähriger gegen 17.20 Uhr mit seinem VW Polo auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er demnach zu spät, dass die Autofahrer vor ihm abbremsten. Der Mann krachte in der Folge mit seinem VW Polo ins Heck des VW Golf eines 26-Jährigen. Dieser wurde auf den VW T-Roc eines 24-Jährigen aufgeschoben.

Die Kollision war so heftig, dass sich alle drei Fahrer sowie ein 23 Jahre alter Mitfahrer in dem Golf verletzten. Drei Verletzte mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 24-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Polo und der Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste der linke Fahrstreifen für eineinhalb Stunden gesperrt werden.