Autobahnzubringer an B14: Bauarbeiten an der Anschlussstelle Backnang-West beginnen

1 Auch an der Auffahrt haben Bauarbeiten begonnen. Foto: Frank Rodenhausen

An der Auffahrt von der B 328 auf die B 14 bei Backnang-West haben am 12. November die Straßenbauarbeiten begonnen. Die Abbiegespur wird verbreitert, die Verkehrsführung ändert sich.











Verkehrsteilnehmer aufgepasst: An der Anschlussstelle Backnang-West (Rems-Murr-Kreis) haben am Mittwochmorgen, 12. November, weitere Straßenbauarbeiten begonnen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart wird der bestehende Abbiegestreifen der B 328 zur Auffahrt auf die B 14 zunächst zurückgebaut und anschließend auf die geplante Endbreite ausgebaut.

Die Arbeiten sind Teil des Neubaus der B 14 und notwendig, um den neuen Abbiegestreifen in Fahrtrichtung Stuttgart herzustellen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse sowie aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit muss die Verkehrsführung während der Bauphase geändert werden, teilt das RP mit. Der Abbiegestreifen zur B 14 wird dafür vorübergehend verkürzt.

Die veränderte Verkehrsführung bleibt bestehen, bis die nächste Bauphase an der Anschlussstelle-West beginnt, teilt die Behörde auf Nachfrage mit: „Dies wird mit Inbetriebnahme des neuen Abbiegestreifens sein“, so ein Sprecher des RP. „Aufgrund des bevorstehenden Winters und der wechselhaften Witterungen können wir aktuell keine konkreten Termine nennen.“

Nach Abschluss der aktuellen Bauphase soll der weitere Ausbau der Anschlussstelle Backnang-West folgen. Sie werde im Zuge der Baumaßnahme BA 2.7 bis Ende 2027 fertiggestellt.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen in Baden-Württemberg finden sich auf der Website der Straßenverkehrszentrale unter www.verkehrsinfo-bw.de ﻿oder in der kostenlosen App „VerkehrsInfo BW“.