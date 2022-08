Besuch bei Hornbach in Esslingen Blicke hinter die Kulissen eines Baumarkts

Schrauben, Pools, Heizgeräte: Baumärkte zählen zu den Profiteuren der Krise, die seit Corona kein Ende zu nehmen scheint. Bei ihnen finden die Kunden alles, was Zuhause schöner, besser und sicherer macht. Aus aktuellem Anlass also ein Besuch bei Hornbach in Esslingen.