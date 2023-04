B 313 in Nürtingen

1 Der Unfall ereignet sich am Freitagnachmittag in Nürtingen. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Am Freitag will ein 49-jähriger Autofahrer auf der B 313 in Nürtingen ein Fahrzeug überholen und fährt auf das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Autos auf. Eine Autofahrerin wird durch den Unfall leicht verletzt.















Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitag in Nürtingen auf der Metzinger Straße zwischen Stadtbrücke und der Abzweigung Südumgehung gekommen. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto die zweispurige B 313 in Richtung Metzingen. Vor der Abzweigung Südumgehung wechselte der 49-Jährige nach Angaben der Polizei auf den linken Fahrstreifen und überholte eine 29-jährige Autofahrerin. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, fuhr der 49-Jährige auf das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Autos, das sich auf der Linksabbiegespur Richtung Südumgehung eingeordnet hatte. Durch den Aufprall wurde das Auto des 49-Jährigen nach rechts abgewiesen und stieß mit dem Auto der 29-Jährigen zusammen, die dadurch leicht verletzt wurde.