1 Der Parkplatz an der B 313 bei Wernau kann nicht angefahren werden. Foto: Ines Rudel

Wegen übervoller Müllcontainer auf dem Parkplatz an der B 313 bei Wernau zieht der Kreis Esslingen die Notbremse. Denn achtlos entsorgte Lebensmittel könnten zur Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest beitragen.















Was ist da eigentlich los? Das fragt sich wohl so mancher Auto- und Lastwagenfahrer, der eine kleine Pause auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 313 bei Wernau einlegen möchte. Doch die Zufahrt ist mit rot-weißen Warnbaken abgesperrt. Der Grund für die Schließung: In den Müllcontainern auf dem Parkplatz sei zuletzt zu viel Müll entsorgt worden, klärt die Sprecherin der Esslinger Kreisverwaltung, Andrea Wangner, den Sachverhalt auf. Auch „größere Mengen von Speiseresten“ habe man dort vorgefunden. Und das sei ein ernsthaftes Problem: Lebensmittelabfälle könnten zur Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest beitragen.