B 313 bei Wendlingen: Liebengebliebener Schwertransport sorgt lange für Staus

Lande musste die Auffahrt zur B 313 gesperrt bleiben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/David Inderlied

Am frühen Mittwochmorgen ist bei Wendlingen ein Schwertransport liegen geblieben. Die Bergung zog sich über den ganzen Tag.











Nachdem am frühen Mittwochmorgen an der Anschlussstelle Wendlingen (Kreis Esslingen) zur B 313 ein Schwertransport aufgrund eines Defekts am Öltank liegengeblieben ist, kommt es noch bis in die Nacht zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei berichtet, musste die Auffahrt bereit um 3 Uhr am frühen Morgen gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte das ausgelaufene Öl aufnehmen. Weil jedoch die Bergung der Zugmaschine viel Zeit in Anspruch nah, kam es auch im morgendlichen Berufsverkehr noch zu Staus, berichtet die Polizei.

Der Schwertransport wird am Mittwochabend gegen 22 Uhr von einem Ersatzfahrzeug abtransportiert. Bis dahin muss der Bereich gesperrt bleiben, teilt ein Sprecher der Polizei mit.