Durch einen Unfall am Samstagvormittag kam es auf der B 313 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) zu einem längeren Stau. Zeitweise war auch die A 8 betroffen. Ein Mann war in einer Baustelle mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten.















Ein Unfall auf der B 313 zwischen Köngen und Wendlingen (Kreis Esslingen) hat am Samstag für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, kam ein 86-Jähriger gegen 10.40 Uhr im Bereich einer Baustelle von seiner Fahrspur ab.

Wegen Bauarbeiten gibt es auf diesem Straßenabschnitt aktuell nur eine Spur in jede Richtung, diese sind nicht durch eine Mittelleitplanke getrennt. So geriet der Mann mit seinem VW Golf in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Auto konnte noch ausweichen. Ein 54-Jähriger versuchte dies mit seinem Ford Focus ebenfalls, wurde von dem Golf aber gestreift. Schließlich krachte der Golf frontal in einen Mercedes. Dessen 18-jähriger Fahrer blieb ebenso wie der Ford-Fahrer unverletzt, seine Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 52 Jahren wurden aber leicht verletzt. Der Senior musste mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, dort wurde er stationär aufgenommen. Der Bereich um die Unfallstelle musste für die Räumung über eine Stunde in beide Richtungen abgesperrt werden, bis 13.45 Uhr konnte nur eine Spur freigegeben werden. So kam es zu einem langen Rückstau, der laut Polizeiangaben zeitweise auch auf die nahe gelegene Autobahn A 8 Auswirkungen hatte. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzen die Beamten auf 55 000 Euro.