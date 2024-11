B 313 bei Großbettlingen: Bundesstraße wegen festgefahrenem Laster gesperrt

Vorfälle in Wernau Einer festgefahren, einer schrottreif – Lastwagen halten Polizei auf Trab

Am Mittwoch musste die Polizei in Wernau zu zwei Vorfällen mit Lastwagen ausrücken. Ein 60-jähriger Fahrer hatte sich auf einem Feldweg festgefahren, ein weiterer Fahrer war in einem Fahrzeug in desolatem Zustand unterwegs.