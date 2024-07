B 313 bei Großbettlingen: 17-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad und verletzt sich

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

Bei einem Unfall in bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Mittwoch auf der B 313 ein 17-Jähriger verletzt. Der Jugendliche war auf der vom Regen nassen Straße mit seiner KTM gestürzt.











Link kopiert

Ein 17-Jährige hat sich am Mittwoch bei einem Sturz auf der B 313 bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) verletzt. Der Jugendliche fuhr laut Polizeiangaben gegen 12 Uhr in Richtung Nürtingen, als er in einer leichten Kurve wegrutschte und in die Leitplanken prallte.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten von der Unfallstelle an der Einmündung der Albstraße in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen zufolge war er leicht verletzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro, sein Leichtkraftrad der Marke KTM musste abgeschleppt werden.