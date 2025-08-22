B 313 be Wendlingen: Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

1 Ein Test ergab über zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei hat bei Wendlingen (Kreis Esslingen) einen alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen alarmierten die Polizei , weil der Mann Schlangenlinien gefahren war.











Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der B313 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) aus dem Verkehr gezogen worden. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen kurz vor 16.30 Uhr einen 26-Tonner, der von Plochingen in Richtung Nürtingen in Schlangenlinien unterwegs war.

Der Lastwagen nutzte beide Fahrstreifen, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei alarmierten. Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen stoppte den Lkw an der Anschlussstelle Köngen-Süd. Bei der Kontrolle zeigte der 50-jährige Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Atemtest ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Der Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurde ihm der Führerschein entzogen.