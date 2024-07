B 312 bei Neckartailfingen: Auto rammt Motorrad beim Abbiegen – 20-Jähriger verletzt

1 Der 20-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier/Symbolbild Rettungsdienst

An der Abfahrt der B 312 bei Neckartailfingen im Kreis Esslingen kam es am Mittwochabend zu einem Unfall. Ein Autofahrer stieß beim Abbiegen mit einem vorfahrtsberechtigten Motorrad zusammen, dessen Fahrer wurde verletzt.











Bei einem Unfall bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend ein 20-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilt eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit.

Ein 36 Jahre alter Mann fuhr kurz vor 22 Uhr mit seinem Ford auf der Bundesstraße von Aich in Richtung Reutlingen. An der Anschlussstelle Neckartailfingen fuhr er dann ab und wollte nach links auf die Kreisstraße 1256 abbiegen. Dabei stieß er mit einem Motorradfahrer zusammen, der in Richtung Schlaitdorf fuhr. Der 20-Jährige stürzte von seiner Maschine und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6500 Euro.