B 312 bei Neckartailfingen: Anhänger verliert nach Unfall geladenen Beton – lange Sperrung

1 Während der Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt bleiben. (Symbolfoto) Foto: David Inderlied/dpa

Wegen verlorener Ladung musste die B 312 bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) am Donnerstagmorgen in beide Richtungen gesperrt werden.











Link kopiert

﻿Auf der B 312 bei Neckartailfingen ist am Donnerstagvormittag nach einem Unfall Beton auf die Fahrbahn gefallen. Nach Angaben der Polizei war der Baustoff durch einen Unfall von einem Anhänger gefallen.

Ein 38-jähriger Fahrer war mit einem Suzuki und Anhänger in Richtung Metzingen unterwegs. Das Gespann geriet vermutlich wegen eines Fahrfehlers ins Schlingern, touchierte die rechte Leitplanke und drehte sich um 180 Grad.

Das Gespann kam wieder zum Stehen, während sich der geladene Beton auf der Fahrbahn verteilte. Die Feuerwehr rückte mit zwölf Kräften und drei Fahrzeugen an, um die Straße zu reinigen. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn, unterdessen sperrte die Polizei beide Richtungen für knapp zwei Stunden.