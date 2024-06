B 312 bei Aichtal: Reisebusfahrer verschluckt sich, verursacht Unfall und erleidet Schock

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 5000 Euro. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Der Fahrer eines Reisebusses hat am Donnerstagabend auf der B 312 bei Aichtal wegen eines Hustenanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er schrammte über 150 Meter an der Leitplanke entlang.











Am Donnerstag hat sich ein Reisebusfahrer verschluckt, daraufhin schrammte er etwa 150 Meter die Leitplanke der Bundesstraße 312 entlang. Nach Angaben der Polizei blieben die 72 Passagiere allesamt unverletzt, der Fahrer musste mit einem Schock in eine Klinik gebracht werden.

Der 49-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Doppeldeckerbus in einem Konvoi mit drei weiteren Bussen auf der B 312 in Richtung Reutlingen, als es zu dem Vorfall kam. Das tonnenschwere Fahrzeug schrammte an der Leitplanke entlang, bis der Fahrer zwischen der Abfahrt der B 27 und der Ausfahrt Aichtal-Nord anhalten konnte. Weil der 49-Jährige einen Schock erlitten hatte, brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus. Die Passagiere konnten ihre Fahrt in dem Bus mit einem Ersatzfahrer im Anschluss fortsetzen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.