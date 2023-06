Angriff in Leinfelden 20-Jähriger durch Schläge schwer verletzt

In einem Bus stoßen zwei Männer zusammen, wenig später schlägt der eine den anderen gegen den Kopf und verletzt ihn schwer. Nach einem brutalen Angriff am 22. Mai in Leinfelden (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nun Zeugen.