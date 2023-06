6 Auch das zweite am Unfall beteiligte Auto, ein Taxi, wurde schwer beschädigt. Foto: /7aktuell.de | Kevin Lermer

Vier Verletzte sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes an der B-29-Anschlussstelle bei Schorndorf. Eine Autofahrerin hatte die Vorfahrt eines entgegenkommenden Taxis missachtet.















Link kopiert

Bei einem Unfall an der Anschlussstelle Schorndorf-West (Rems-Murr-Kreis) sind am Dienstag kurz vor 12 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Eine Autofahrerin war an der Anschlussstelle nach links in Richtung Aalen eingebogen und missachtete dabei den Vorrang eines Taxis, das aus Richtung Aalen kommend in Richtung Stuttgarter Straße gefahren ist. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden sowohl die Autofahrer sowie die beiden Mitfahrer in den Unfallfahrzeugen leicht verletzt. Die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Auffahrt zur B 29 in Richtung Aalen blockiert.