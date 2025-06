B 27-Rastplatz bei Aichtal: Mann löst mit knapp 2,8 Promille Streit aus und landet in Gewahrsam

Mann löst mit knapp 2,8 Promille Streit aus und landet in Gewahrsam

1 Die Polizei musste dem Lkw-Fahrer Handschellen anlegen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Ein stark alkoholisierter 42-Jähriger hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz an der B 27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ausgelöst. Er kam anschließend in Gewahrsam.











Link kopiert

Streitigkeiten unter Lkw-Fahrern haben zu einem Polizeieinsatz auf einem Rastplatz an der B 27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) geführt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen am Sonntag gegen 18.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem mehrere Personen in einen verbalen Streit geraten waren.

Grund hierfür war nach bisherigen Erkenntnissen ein stark alkoholisierter 42-Jähriger, der fortlaufend und grundlos in seinem Lkw auf dem Parkplatz hupte und sich dabei aggressiv verhielt. Da der Mann auch gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv auftrat und nicht zu beruhigen war, mussten die Beamten ihm Handschellen anlegen.

Ein Test bei dem Mann ergab einen Atemalkoholwert von knapp 2,8 Promille. Der 42-Jährige verbrachte daraufhin die Nacht im Polizeigewahrsam.