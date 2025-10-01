B 27 bei Leinfelden-Echterdingen: Schwerer Auffahrunfall mit drei Autos und mehreren Verletzten sorgt für Sperrung

1 Die Polizei musste die Bundesstraße knapp zwei Stunden langsperren. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Die B27 musste am Dienstagnachmittag nach einem schweren Unfall bei Echterdingen (Kreis Esslingen) gesperrt werden. Mehrere Personen waren verletzt worden.











﻿ Bei einem schweren Auffahrunfall auf der B27 bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei musste die Bundesstraße in Richtung Stuttgart zudem an der Anschlussstelle zur A8 etwa eineinhalb Stunden teilweise gesperrt werden.

Ein 20-Jähriger fuhr gegen 16.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen Mitte und Leinfelden-Echterdingen Nord mit seinem Audi A4 hinter dem Tesla eines 43-Jährigen auf der rechten Spur. Als der Tesla stark abbremsen musste, wechselte der Audi mehrfach abrupt die Spur und bremste ebenfalls.

Ein auf der linken Spur fahrender 38-Jähriger konnte aufgrund der abrupten Spurwechsel des Audi nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit seinem Renault Capture ins Heck des Audi. Durch den Aufprall wurde der Audi gedreht und krachte in den Tesla, der anschließend in die Leitplanken geschleudert wurde.

Drei Verletzte – 38-Jähriger in Klinik aufgenommen

Der Renault-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Auch der Fahrer des Audi und sein 17 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt, konnten aber ambulant versorgt werden. Der Audi und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und an der Leitplanke beträgt nach Schätzungen der Polizei rund 33.000 Euro. Für die Rettung, Bergung und Unfallaufnahme blieb die B27 bis 17.45 Uhr gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 42 0 entgegengenommen.