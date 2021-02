1 Am Montagmorgen ereigneten sich zwei Unfälle kurz hintereinander. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Auf der B 27 bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist es am Montagmorgen zu mehreren Auffahrunfällen gekommen. Eine Person verletzte sich leicht, der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen - Auf der B 27 an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Süd sind am Montagmorgen mehrere Autos zusammen gestoßen. Eine Person verletzte sich dabei leicht, der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Frau verletzt sich leicht

Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr, als im stockenden Verkehr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota abbremste. Ein 28-Jähriger, der mit seinem Mini direkt hinter ihr fuhr, krachte daraufhin ins Heck des Toyota. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 23-jährige leicht. Wie die Polizei mitteilte, musste sie jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der Toyota wurde abgeschleppt.

Kurze Zeit später krachte eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin in den VW Caddy eines 35-Jährigen, der wegen des Verkehrs zum Stehen gekommen war. Die Wucht des Aufpralls schob den Caddy auf den Golf eines 33-Jährigen und leicht in das Heck eines Audi, in dem ein 41-Jähriger am Steuer saß.