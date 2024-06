B 27 bei Echterdingen: Jeep brennt am Flughafen aus

Jeep brennt am Flughafen aus

1 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstagmorgen musste die Anschlussstelle Flughafen der B 27 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) kurzzeitig gesperrt werden. Grund war ein brennendes Auto.











Ein brennender Jeep hat am Flughafen bei Echterdingen (Kreis Esslingen) am Dienstag für eine Sperrung der B 27-Anschlussstelle gesorgt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 58-jährige Fahrer des Wagens auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum bemerkte.

Er stellte daraufhin seinen Jeep Grand Cherokee ab, nachdem er in Richtung Flughafenstraße an der Anschlussstelle L-E-Mitte abgefahren war. Sei Auto stand wenig später in Vollbrand, der Fahrer konnte den Jeep aber abstellen und unverletzt aussteigen.

Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen. Bis die Bergungsarbeiten gegen 9.15 Uhr abgeschlossen waren, musste die Anschlussstelle gesperrt bleiben. Der Jeep wurde abgeschleppt, den Schaden konnte die Polizei noch nicht beziffern.