B 27 bei Echterdingen: Fahrer verlieren Kontrolle und prallen in Leitplanken – Zwei Unfälle innerhalb Stunden

Fahrer verlieren Kontrolle und prallen in Leitplanken – Zwei Unfälle innerhalb Stunden

1 Die Bundesstraße musste für die Beseitigung des Trümmerfeldes auf zwei Spuren gesperrt werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/ Reiss

Bei Echterdingen (Kreis Esslingen) sind in der Nacht zum Dienstag zwei Unfälle auf der B 27 passiert. Zwei Fahrer hatten jeweils die Kontrolle über ihren Wagen verloren.











Bei zwei Unfällen auf der B 27 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) sind insgesamt fast 50.000 Euro an Schaden entstanden. Zwei Fahrer hatten unabhängig von einander die Kontrolle über ihre Autos verloren und waren in die Leitplanken gebracht, berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge verlor am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein 34-Jähriger die Kontrolle über seinen Mercedes AMG, als er auf der vom Regen nassen Straße auf Höhe der Ausfahrt Flughafen/Messe die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er krachte gegen die rechte Leitplanke und blieb schließlich auf der Fahrbahn stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von 40.000 Euro.

Zweiter Unfall kurz nach Mitternacht

Einige Stunden später verlor kurz nach Mitternacht ein 35-Jähriger ebenfalls die Kontrolle über seinen Fiat und prallte in die Leitplanken. Er war zuvor von der Autobahn auf die Bundesstraße gewechselt und hatte auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle verloren. Auch er blieb unverletzt, für die Beseitigung der Trümmerteile musste die B 27 einige Zeit auf zwei Spuren in Richtung Tübingen gesperrt bleiben. Sein Auto musste ebenfalls abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei in diesem Fall auf 8000 Euro.