Auf der B 27 sind auch viele Lkw unterwegs.

An diesem Wochenende kommt es auf der B 27 wieder zu Behinderungen, weil die Straße einen neuen, lärmmindernden Belag bekommt. Aber wird es dann tatsächlich leiser?















Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende erneut auf Behinderungen einstellen. Denn die Bundesstraße 27 wird zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen Messe/Flughafen und der Anschlussstelle A 8 saniert. Gebaut wird in Fahrtrichtung Stuttgart – und zwar voraussichtlich von Freitag, 11. November, 20 Uhr, an bis Montag, 14. November, 5 Uhr. In dieser Zeit soll – wie schon am vergangenen Wochenende in der Gegenrichtung – ein „lärmoptimierter Splittmastixasphalt“ eingebaut werden. Darüber informiert das Regierungspräsidium (RP). Es ist ein Pilotprojekt. Der Bund investiert etwa 2,5 Millionen Euro in die Maßnahme.

So funktioniert der moderne Splittmastixasphalt

Aber wie funktioniert so ein moderner Fahrbahnbelag, und wie kann er die Geräusche dämpfen, die beim Fahren entstehen? Der Effekt entsteht durch Hohlräume im Straßenbelag, erklärt das RP auf Nachfrage. Bei normalem Splittmastixasphalt betrage der sogenannte Hohlraumgehalt fünf Prozent. Bei dem lärmtechnisch optimierten Splittmastixasphalt, der auf der B 27 eingebaut wird, ist der Wert zwei- bis knapp dreimal so hoch. Er liegt bei neun bis 14 Prozent.

So kann im Vergleich zu einem konventionellen Straßenbelag eine Lärmreduzierung von bis zu drei Dezibel erreicht werden. Darüber informiert das Bayrische Staatsministerium auf seiner Internetseite. Dort werden auch weitere Vorteile des modernen Straßenbelags genannt: So lasse sich die moderne Asphaltdeckschicht mit konventionellen Baustoffen und Einbauverfahren herstellen. Zudem habe er gegenüber einem normalen offenporigen Asphalt eine höhere Lebensdauer. Diese könne mit mindestens zehn Jahren angesetzt werden. Der moderne Belag eigne sich insbesondere für Straßen mit einem hohen Lkw-Anteil.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat den lärmoptimierten Splittmastixasphalt schon auf verschiedenen Streckenabschnitten einbauen lassen, so zum Beispiel auf der Bundesstraße 10 zwischen Uhingen und Reichenbach an der Fils und der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Aich/Aichtal und Bonlanden.

Umleitungen sollen ausgeschildert werden

Während der Bauarbeiten am kommenden Wochenende ist die B 27 zwischen dem Zeppelintunnel und dem Echterdinger Ei in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Der gesamte Verkehr wird auf der anderen Richtungsfahrbahn geführt. Dadurch steht in jeder Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das Einfahren und Ausfahren auf die B 27 in Richtung Stuttgart ist an der AS Leinfelden-Echterdingen Mitte sowie Messe/Flughafen nicht möglich. Die entsprechenden Umleitungen sollen laut einer Mitteilung des RP ausgeschildert werden. Wegen der sehr hohen Verkehrsbelastung empfiehlt das RP, den Bereich weiträumig zu umfahren beziehungsweise möglichst auf Bus und Bahn umzusteigen.