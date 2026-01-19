B 10 von Esslingen nach Stuttgart: Raser gefährdet zahlreiche Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen

1 Ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: imago/Ralph Peters

Am Sonntagabend soll ein 26-Jähriger auf der B10 zwischen Esslingen und Stuttgart mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.











﻿ Ein 26-jähriger BMW-Fahrer hat am Sonntagabend auf der B 10 mehrere Autofahrer gefährdet. Der Mann fuhr gegen 20.45 Uhr auf gefährliche und rücksichtslose Art und Weise von Esslingen Richtung Stuttgart, berichtet die Polizei.

Er soll demnach mehrfach auf dem linken Fahrstreifen andere Fahrer bedrängt und mit Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel veranlasst haben. Mehrere Autofahrer haben deshalb den Fahrstreifen gewechselt. Außerdem soll der Mann mit seinem BMW sehr schnell und teilweise mit Höchstgeschwindigkeiten gefahren sein, um dann vor stationären Blitzern ruckartig zu bremsen.

Zeugen haben außerdem berichtet, dass der BMW-Fahrer mehrfach rechts überholt hat. Eine Polizeistreife hat den 26-Jährigen später in Stuttgart-Bad Cannstatt kontrolliert. Gegen ihn laufen nun mehrere Anzeigen. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte unter 07 11 / 39 90 33 30.