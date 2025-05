B 10 und B 313: Nachtbaustelle am Plochinger Dreieck

1 In den kommenden Nächten wird die Rampe von der B 10 Richtung Autobahn saniert. Foto: Ines Rudel

Wieder eine Nachtbaustelle mit Vollsperrung am Plochinger Dreieck (Kreis Esslingen). Eine Rampe, die die B 10 mit der B 313 verbindet, wird saniert. Am 26. Mai geht es los.











Autofahrer, die aus Richtung Reichenbach nach Wendlingen oder zur A 8 wollen, müssen in den kommenden zwei Nächten einen kleinen Umweg in Kauf nehmen: Die Abfahrtsrampe von der B 10 auf die B 313 in Fahrtrichtung Wendlingen ist dann gesperrt.

Wie das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, finden am 26. und 27. Mai Asphaltarbeiten an dieser Stelle des Plochinger Dreiecks statt.

Vollsperrung zwischen 20 und 5 Uhr

Hierfür werde die Rampe jeweils zwischen 20 und 5 Uhr voll gesperrt.

Das Bauwerk stammt den weiteren Angaben zufolge aus dem Jahr 1979. Es führt von der B 10 aus Richtung Ulm auf die B 313 in Richtung Wendlingen und A 8. „Es besitzt eine Spannweite von ungefähr 850 Metern und überspannt den Neckar, die Deutsche Bahn, die L 1250 und die Ausfahrt B 10/B 313 in Fahrtrichtung Stuttgart-Wendlingen“, teilt das Regierungspräsidium weiter mit.

Umleitung über Anschlussstelle Plochingen-Nord

Schon seit einiger Zeit wird peu à peu an den Fahrbahnen und Brücken des Plochinger Dreickes gearbeitet. Der Bund investiere rund neun Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur am Plochinger Dreieck, heißt es in der Mitteilung weiter.

Da keine Standspur vorhanden und die Fahrbahnbreite zu gering sei, müsse die Abfahrtsrampe zum Schutz der Bauarbeiter zwei Nächte voll gesperrt werden.

Der Verkehr werde in dieser Zeit über die Anschlussstelle Plochingen-Nord umgeleitet. Die Umleitungsstrecke werde entsprechend ausgeschildert.