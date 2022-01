Vollsperrung an diesem Wochenende wegen Brückenarbeiten

B 10 in Stuttgart

1 Die Umleitungsstrecke an der B 10. Foto: Stadt Stuttgart

Am Wochenende kann es in Stuttgart zu erheblichen Verkehrsbehinderungen an der B 10 im Bereich der Deponie Einöd kommen. Grund ist der Abriss einer Brücke.















Stuttgart - Die Brücke über die Bundesstraße 10 zur Deponie Einöd muss aufgrund von zahlreichen Schäden erneuert werden. Eine Sperrung der Brücke und damit auch der Zu- und der Abfahrt zur Deponie Einöd ist bereits erfolgt, eine Umleitungsstrecke seit dem 10. Januar eingerichtet. Für das Ausheben der Brücke über der B 10 muss ein Schwerlastkran eingesetzt werden. Dafür wird die Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle Hedelfingen und Untertürkheim/Obertürkheim an diesem Wochenende von Freitag (28. Januar ) ab 22 Uhr bis Montag (31. Januar) 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Samstag (29. Januar) kann der Verkehr auf der B 10 von 10 bis 20 Uhr freigegeben werden.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen muss gerechnet werden

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf dieser Bundesstraße auch an den Wochenenden ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Umleitungsstrecken zu rechnen. Die Umleitung für die Vollsperrung erfolgt durch das Industriegebiet am Hafen.

Die erforderlichen Abbruch- und Neubaumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Ende Dezember 2022.