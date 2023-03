1 Am Dienstagabend wurde die B 10 bei Wernau gesperrt. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Am Dienstagabend missachtete ein Autofahrer eine baustellenbedingte Sperrung eines Fahrstreifens auf der B 10 bei Wernau (Kreis Esslingen) und verursachte einen Unfall. Wegen des Unfalls musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Auch diese Sperrung wurde von drei weiteren Verkehrsteilnehmern nicht beachtet.















Nach einem Unfall am späten Dienstagabend auf der B 10 haben zwei Autofahrer und eine Autofahrerin an einer Unfallstelle die Absperrung der Polizei missachtet. Ein 29-Jähriger überholte nach Polizeiangaben kurz vor 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen mehrere in gleiche Richtung fahrende Fahrzeuge. Auf der Brücke nach der Überleitung zur B 313 übersah er offenbar die baustellenbedingte Sperrung der linken Fahrspur und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die rechte Seite eines dort abgestellten Verkehrssicherungsanhängers. Das Auto drehte sich, stieß gegen die Leitplanke und kam dort zum Stehen. Der 29-Jährige wurde nicht verletzt, aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sowohl das Auto als auch der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 30 000 Euro.

Bußgelder und Fahrverbot

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Göppingen bis kurz nach 0.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr auf die B 313 umgeleitet werden. In dieser Zeit fuhr ein 43 Jahre alter Autofahrer durch die von der Polizei mit einem Streifenwagen, Leuchten und Leitkegeln eingerichtete Sperrung. Er konnte nach wenigen Metern kontrolliert werden. Auch eine 32-jährige Autofahrerin missachtete die Sperrung der Fahrbahn. Kurz vor der Unfallstelle erkannte sie laut Polizei offenbar, dass die Fahrbahn blockiert war. Daraufhin wendete sie und fuhr wieder zurück.

Auch ein 34 Jahre alter Autofahrer wurde von den Beamten gestoppt. Er war zunächst der Ableitung in Richtung B 313 gefolgt, dann aber mit seinem Auto mehrere Meter rückwärts gefahren. Anschließend missachtete er ebenfalls die Sperrung in Richtung Göppingen. Mehrere hundert andere Autofahrer dagegen befolgten die Hinweise der Polizei und umfuhren die Sperrung ordnungsgemäß, sagt eine Sprecherin des Polizeireviers Reutlingen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es in keinem der Fälle gekommen. Die 32-Jährige und der 34-Jährige müssen wegen des Rückwärtsfahrens mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.