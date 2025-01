B 10 bei Reichenbach: Fahrer fährt in Grünstreifen und gegen Leitplanke – Bundesstraße gesperrt

Polizei in Esslingen Lauter Streit alarmiert Anwohner – 26-Jähriger in Gewahrsam genommen

Anwohner rufen wegen eines lauten Streits in der Nacht zum Samstag in Esslingen die Polizei. Die Beamten nehmen in der Nähe einen Beteiligten in Gewahrsam, weil er sich uneinsichtig zeigt und Anweisungen ignoriert.