Unfall an roter Ampel – ein Verletzter und hoher Schaden

1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, zudem wurde eine Person verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/

Bei einem Unfall bei Plochingen (Kreis Esslingen) wurde am Freitagvormittag ein 38-Jähriger verletzt. Er wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Offenbar war der Mann zuvor über eine rote Ampel gefahren.















Auf der B 10 an der Abfahrt Reichenbach im Kreis Esslingen hat am Freitag ein 38-Jähriger offenbar eine rote Ampel missachtet und so einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 38-Jährige gegen 11.45 Uhr von Hochdorf nach Plochingen auf der Landesstraße L1201. An der Ampel, an der die Abfahrt Reichenbach der B 10 auf die Landesstraße einmündet, missachtete er, dass die Ampel rot war. Ein 61-jähriger Autofahrer, der von rechts kam, versuchte durch eine Notbremsung den Unfall zu verhindern. Dennoch stießen die beiden Autos zusammen uund der 38-Jährige wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden mussten. Die beiden Personen im Wagen des 61-Jährigen blieben unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf 29 000 Euro. Die Landesstraße zwischen Hochdorf und Plochingen musste zwischendurch komplett gesperrt werden, trotz Umleitung führte dies zu Verkehrsbehinderungen.