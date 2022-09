1 Ein 33 Jahre alter Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt. Foto: dpa/Daniel Karmann

Am Dienstag ist ein 67 Jahre alter Autofahrer auf der B 10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) offenbar ungebremst auf das Auto eines 33-Jährigen gefahren.















Zwei Personen sind durch einen schweren Unfall am Dienstagvormittag auf der B 10 bei Plochingen verletzt worden. Ein 33-Jähriger war mit seinem Auto kurz nach 10.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Plochinger Dreieck musste er im Baustellenbereich verkehrsbedingt bremsen. Laut Polizeiangaben soll ein 67 Jahre alter Autofahrer hinter ihm den Stau übersehen haben und ungebremst aufgefahren sein.

Der 67-Jährige verletzte sich der Polizei zufolge leicht und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Es sei zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen gekommen, teilt die Polizei mit.