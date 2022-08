1 Der Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. (Symbolbild) Foto:

Am Dienstagvormittag hat sich ein Auffahrunfall auf der B 10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) ereignet. Eine 29-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.















Link kopiert

Ein 58-Jähriger hat am Dienstagvormittag einen Unfall verursacht, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 11.25 Uhr war der Unfallverursacher laut Polizeiangaben auf der B 10 von Göppingen in Fahrtrichtung Plochingen unterwegs. Kurz vor dem Plochinger Dreieck fuhr er im stockenden Verkehr auf das Auto der 29-Jährigen auf. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden von der Polizei auf etwa 6.500 Euro geschätzt.