Ein Unfall auf der B 10 hat am Montag eine Verletzte gefordert. Zudem entstanden im Feierabendverkehr Behinderungen.

Ein Unfall auf der B 10 bei Esslingen hat am Montagnachmittag den Berufsverkehr beeinträchtigt. Bei dem missglückten Spurwechsel wurde zudem eine Frau verletzt.















Esslingen - Ein Unfall auf der B 10 in Fahrtrichtung Ulm hat am Montag gegen 16.40 Uhr für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine 27-Jährige wechselte laut Polizeiangaben auf der Höhe der Pliensauvorstadt vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße, rammte dabei jedoch einen Pkw und einen Lastwagen. Nach den Erkenntnissen der Polizei wurde die junge Frau dabei leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung in eine Klinik. Der 27 Jahre alte Autofahrer, sowie der 58-jährige Mann am Steuer des Lkw blieben unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro, beide Pkw mussten abgeschleppt werden.