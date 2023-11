B 10 bei Esslingen: Pannen-Lkw verursacht kilometerlangen Stau

1 Ein Fahrstreifen der Bundesstraße war dreieinhalb Stunden gesperrt. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

Weil ein Lastwagen am Dienstagmittag auf der B 10 bei Esslingen eine Panne hatte, staute sich der Verkehr von Stuttgart nach Plochingen kilometerlang.











Eine Lastwagenpanne hat ab Dienstagmittag auf der B 10 bei Esslingen zu einem kilometerlangen Rückstau geführt. Gegen 13.20 Uhr war laut Polizei ein 45-Jähriger mit einem Lkw auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Plochingen unterwegs.

Zwischen Esslingen-Zell und Deizisau lösten sich hinten rechts aus unbekannter Ursache beide Reifen des Lasters, der dadurch auf einer Länge von rund 200 Metern tiefe Furchen in der Fahrbahnoberfläche verursachte. Ein hinter dem Lkw fahrender BMW wurde von aufgewirbelten Asphaltteilchen getroffen. Ob hier ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Die Reifen rollten über die Fahrbahn, ehe sie ohne Kontakt zu anderen Fahrzeugen zum Liegen kamen. Den Schaden am Lastwagen, der aufwendig abgeschleppt werden musste, schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Zwischen 13.20 Uhr und 16.45 Uhr war der linke Fahrstreifen der B 10 blockiert, was im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen führte. Kurzzeitig waren auch Vollsperrungen der Fahrbahn in Richtung Göppingen erforderlich.