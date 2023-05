1 Die B 10 musste am Dienstagvormittag wegen des Unfalls gesperrt werden. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Eine 61 Jahre alte Frau soll am Dienstagmorgen auf der B 10 auf Höhe der Anschlussstelle Deizisau/Altbach einen Unfall verursacht haben und anschließend weiter gefahren sein. Die Frau wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.















Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B 10 gegen eine 61 Jahre alte Frau. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge sei die Frau gegen 9.40 Uhr mit ihrem Transporter an der Anschlussstelle Deizisau/Altbach auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart aufgefahren. Beim Wechsel von der Einfädelungsspur auf den rechten Fahrstreifen achtete sie laut Polizei nicht auf eine 31-jährige Autofahrerin, die dort unterwegs war. Die 31-Jährige lenkte ihr Auto nach links, geriet ins Schleudern und fuhr gegen die Mittelleitplanke, teilt die Polizei mit. Den Angaben nach wurde sie dabei leicht verletzt. Ihr Auto, an dem laut Polizei ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Zeuge meldet sich bei Polizei

Die Unfallverursacherin sei weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der sich bei der Polizei gemeldet habe, sei die 61-Jährige rasch ermittelt worden. Sie werde nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die B 10 musste nach dem Unfall laut Polizei kurzzeitig voll gesperrt werden und war bis etwa 10.50 Uhr nur auf einem Fahrstreifen befahrbar.