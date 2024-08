Azhar Mohammed aus Ostfildern: Ein Pakistaner baut Brücken für andere Geflüchtete

1 Azhar Mohammed aus Pakistan fühlt sich in Nellingen wohl. Der Pakistaner ist 2015 aus seinem Land geflüchtet. Jetzt hilft er Menschen, die in derselben Situation sind. Foto: Roberto Bulgrin

Azhar Mohammed gibt die Unterstützung weiter, die er selbst erhielt, als er 2015 aus Pakistan nach Deutschland kam. Der Altenpfleger engagiert sich in seiner freien Zeit im Freundeskreis Asyl Ostfildern.











Mohammed Azhar möchte Sprachbarrieren überwinden. Wenn es um Übersetzungen aus seiner Muttersprache Urdu oder aus Panjabi geht, springt der 32-Jährige aus Pakistan bei der Stadt Ostfildern gerne als Dolmetscher ein. Das findet er wichtig, „damit sich die Menschen möglichst schnell integrieren“. Der gelernte Altenpfleger möchte „der Stadt, die so viel für mich getan hat, etwas zurückgeben“. Als die Geflüchteten aus der Ukraine nach dem Ausbruch des Kriegs am 24. Februar 2022 in die Körschtalhalle nach Scharnhausen kamen, organisierte er deren Unterbringung mit. Obwohl ihn seine Arbeit im Gradmann-Haus in Ruit stark fordert, nimmt er sich Zeit für sein freiwilliges Engagement.