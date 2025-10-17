Ayliva in Stuttgart: Findet das Konzert am Sonntag statt?

Nach zwei kurzfristigen Absagen – findet das Konzert am Sonntag statt?

Die Konzerte der Sängerin Ayliva am Donnerstag und Freitag in Stuttgart sind abgesagt. Es ist ein drittes Konzert an diesem Sonntag geplant. Wie ist der derzeitige Stand?











Nach der Absage der beiden Konzerte von Ayliva am Donnerstag und Freitag in Stuttgart fragen sich viele Fans, ob die 27-jährige Sängerin am Sonntag in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle auftritt.

Nach Informationen des Hallenbetreibers findet das Konzert am Sonntagabend wie geplant statt. „Nach aktuellem Stand ist das Ayliva-Konzert am Sonntag nicht abgesagt“, heißt es auf Nachfrage. Die Show ist ausverkauft. Fans sollten vom Kauf auf dem Schwarzmarkt absehen, heißt es auf der offiziellen Webseite von Ayliva. „Sollte es noch Resttickets geben, könnt Ihr diese ausschließlich auf Eventim kaufen.“

Ayliva-Konzerte in Stuttgart: Absage wegen Krankheit

Die Künstlerin aus Recklinghausen hatte die ersten beiden Konzerte in Stuttgart kurzfristig wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt. Sie klagte über Heiserkeit, ihr Körper sei „am Ende“. Zur Absage hätten ihr auch Ärzte geraten.

Das Management von Elif Akar, so der bürgerliche Name der Künstlerin, war am Freitag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Sängerin bedankte sich auf ihrem Instagram-Kanal für die zahlreichen Genesungswünsche, die sie offenbar nach der Absage erreicht hatten.

Der Hallenbetreiber verwies auf seine Social-Media-Kanäle für Neuigkeiten – auch zum Konzert an diesem Sonntag. Weitere Informationen zu abgesagten Veranstaltungen in der Schleyer-Halle und der Porsche-Arena gibt es hier. Was die ausgefallenen Ayliva-Shows in Stuttgart angeht, werde „bereits mit Hochdruck an Ersatzterminen gearbeitet“. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.