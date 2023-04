1 Avril Lavigne ist derzeit auf Deutschland-Tour. Foto: dpa/dpaweb/A3399 Arne Dedert

Avril Lavigne gibt in der ausverkauften Porsche-Arena vor 6000 Fans ein Konzert – zumindest den Versuch eines solchen. Manch einer sagt, es war das schlechteste Konzert überhaupt.















Gut, wenn man krank ist, sollte man ab ins Bett. Ein Pop-Idol wie Avril Lavigne kann sich das aber wohl nicht immer aussuchen. Und so kommt die kanadische Sängerin am Freitagabend um kurz nach neun in der ausverkauften Porsche-Arena auf die Bühne, zur großen Freude der 6000 Fans, die zum Konzert ihrer „Love Sux“ Europatour gekommen sind, und schwächelt von Minute eins an.