Autozulieferer: Eissmann stellt Insolvenzantrag

1000 Arbeitsplätze des Autozulieferers Eissmann sind in Deutschland gefährdet, viele davon davon am Stammsitz in Bad Urach.











Der grundlegende Wandel in der Automobilindustrie und die daraus resultierenden Sparmaßnahmen der Hersteller stellt besonders die Zulieferbranche vor immer größere Probleme. Immer häufiger führt deren Weg am Ende in die Insolvenz. Diesen hat nun auch die Eissmann Automotive GmbH Deutschland mit Sitz in Bad Urach eingeschlagen und am Amtsgericht Tübingen den entsprechenden Antrag auch für alle Tochterunternehmen gestellt. Als Spezialist für die Innenausstattung von Fahrzeugen ist das 1964 gegründete Familienunternehmen eine feste Größe in diesem Segment.