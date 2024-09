Autozulieferer aus Uhingen: Allgaier-Belegschaft zwischen Hoffen und Bangen

1 Positive Signale eines Investors: Der potenzielle Käufer aus Deutschland hat Interesse an Allgaier im Gesamten, aber die Autobauer sind skeptisch. Foto: Giacinto Carlucci

Der insolvente Autozulieferer Allgaier führt einmal mehr Gespräche mit einem Interessenten. Das Problem: Die Autobauer sind zögerlich. Die Nerven der Mitarbeiter liegen inzwischen blank.











Am Montag sorgte der Göppinger Pressenbauer Schuler für eine Hiobsbotschaft: Durch die weltweite Strukturkrise der Autoindustrie müsse sich der Konzern in Deutschland neu aufstellen, knapp 500 Stellen sollen wegfallen. Ebenfalls in dieser Woche rief Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Auto-Gipfel ein und sicherte der Branche Unterstützung zu. Grund ist die Krise bei den Herstellern. Viele Autobauer melden schwache Absatzzahlen bei hohen Kosten durch den Umstieg auf den E-Antrieb.