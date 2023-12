Autozulieferer aus Heilbronn: Läpple verkauft verlustreiche Sparte

1 Fibro Rundtische werden als Schwenk- oder Positionierachse sowie als Werkstückträger in Werkzeugmaschinen eingesetzt. Foto: Läpple

Der Heilbronner Autozulieferer Läpple hat einen Käufer für seine verlustreiche Sparte Fibro Rundtische in Weinsberg gefunden. Ein Läpple-Manager übernimmt sie und den Großteil der Mitarbeiter.











Der Heilbronner Läpple-Konzern verkauft seine Sparte Fibro Rundtische an Manager Heiko Asum. Er leitet den Bereich bereits seit März 2023.

Die neue Fibro Rundtische GmbH starte am 1. Januar 2024 mit dem operativen Geschäftsbetrieb, teilte Autozulieferer Läpple mit. „Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Erhalt der Arbeitsplätze waren der Treiber hinter diesem Prozess“, sagt Stephan Itter, Sprecher des Vorstands der Läpple AG. Gemeinsam mit Management, Betriebsrat und den Sozialpartnern habe man die bestmögliche Lösung erarbeitet. Der Verkauf an das interne Management – ein so genanntes Management-Buy-Out – sichere Kontinuität und Zukunftsorientierung gleichermaßen, so Itter.

Der neue Inhaber und Geschäftsführer Asum kennt das Unternehmen und den Markt bestens. „Ich glaube fest an eine erfolgreiche Zukunft der Fibro Rundtische. Die Produkte haben Zukunft, und es ist meine Überzeugung, dass wir als eigenständiges Unternehmen außerhalb der Konzernstrukturen deutlich wettbewerbsfähiger agieren und den Markt schneller versorgen können“, sagt Asum.

Insgesamt gehen 112 Beschäftigte in die neue Firma über, 27 konnten nicht übernommen werden. Sie hätten die Möglichkeit, sich in andere Sparten zu bewerben oder in eine Transfergesellschaft zu gehen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Läpple-Sparte Fibro Rundtische, deren Jahresumsatz zuletzt bei 30,8 Millionen Euro lag, schreibt seit 2019 rote Zahlen. Rundtische werden eingesetzt als Schwenk- oder Positionierachse sowie als Werkstückträger in Werkzeugmaschinen, aber auch für Montageaufgaben. Der Umsatz der Läpple-Gruppe lag 2022 bei gut 593 Millionen Euro Umsatz. Der Autozulieferer hat rund 2400 Beschäftigte.