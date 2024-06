Autowerkstatt in Geislingen: Eine Million Euro Schaden und ein Schwerverletzter nach Brand

1 Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, loderten laut Polizei bereits mehrere Meter hohe Flammen aus einem Gebäude. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

In einer Autowerkstatt in Geislingen an der Steige hat es am Freitagabend gebrannt. Eine Angestellter wurde dabei schwer verletzt – ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.











Eine Person wurde bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Geislingen an der Steige am Freitagabend schwer verletzt. Zudem entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro.

Wie die Beamten mitteilen, informierte ein Zeuge gegen 17.55 Uhr über den Notruf die Polizei, dass es in einem Autohaus brennen würde. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, loderten laut Polizei bereits mehrere Meter hohe Flammen aus einem Gebäude.

Angestellter mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Geislingen, Kuchen, Gingen, Böhmenkirch und Göppingen bekämpfte den Brand. Mehr als 85 Feuerwehrleute, das DRK, mehrere Notfallseelsorger und ein Rettungshubschrauber waren neben der Polizei Geislingen und dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Ulm im Einsatz.

Ein 58-jähriger Angestellter sei bei dem Brand schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in eine Spezialklinik geflogen. Die Ursache des Feuers sei bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.