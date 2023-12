Autounfall in Nürtingen: Zwei Verletzte bei Fahrt in Ampelanlage

1 Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Ein 18-Jähriger und seine gleichaltrige Beifahrerin sind am Sonntag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 297 in Nürtingen leicht verletzt worden.











Link kopiert

Bei einem Unfall am Sonntag auf der B 297 in Nürtingen sind ein 18-jähriger Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt worden. Kurz nach 13.30 Uhr war der junge Fahrer auf der Bundesstraße von Reudern in Richtung der Nürtinger Innenstadt unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen zwei Fußgängerampeln sowie einen Leitpfosten.

In einem Graben kam das Auto nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen zum Stillstand. Der Fahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden wohl leicht verletzt. Mitarbeiter eines Rettungsdiensts haben sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Den Schaden am Multivan schätzt die Polizei auf 30 000 Euro. Das schwer beschädigte Fahrzeug ist vom Unfallort abgeschleppt worden. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte mehrere Tausend Euro betragen.