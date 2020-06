1 Bei dem Unfall in Filderstadt wurde niemand verletzt. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Bei einem Unfall in der Gottlieb-Daimler-Straße in Filderstadt ist laut Polizei eine 51-Jährige mit ihrem Auto in das Auto eines 18-Jährigen gekracht.

Filderstadt - Am Mittwochabend hat es laut Polizei einen Autounfall in Filderstadt gegeben, bei dem eine 51-Jährige die Vorfahrt missachtet hat. Die Frau war um 19.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Echterdinger Straße unterwegs, als sie an der Einmündung Karl-Benz-Straße die Vorfahrt missachtete. Vorfahrt hatte an dieser Stelle ein von links kommender 18-jähriger Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.