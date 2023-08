Auf der B 10 in die Leitplanke gefahren

Autounfall in Esslingen

1 Bei dem Unfall auf der Bundesstraße wurde niemand verletzt. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag gegen 0.45 Uhr an der Ausfahrt der B 10 bei Esslingen-Sirnau in eine Leitplanke gekracht. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt.















Ein 19-jähriger Fahranfänger hat am Dienstag gegen 0.45 Uhr auf der B 10 an der Ausfahrt Esslingen-Sirnau einen Verkehrsunfall verursacht. Er war mit seinem Wagen auf der Bundesstraße unterwegs und wollte an der Ausfahrt Sirnau abfahren.

Weil er seine Geschwindigkeit nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen nicht den Verhältnissen angepasst hatte und viel zu schnell unterwegs war, kam er kurz nach der 180-Grad-Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal in die Leitplanken. Verletzt wurde niemand, allerdings war das Fahrzeug durch die Aufprallwucht so schwer beschädigt worden, dass es völlig zerstört war. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.