Autotuner aus Oberschwaben: Ein Mann liebt sein Auto
1
Patrick Matzenmiller und sein Mercedes CLA 45, AMG, Baujahr 2014. Foto: sichtlichmensch/Andy Reiner

Für manche ist die Zeit der Verbrenner vorbei. Für andere ist diese Diskussion weit weg. Patrick Matzenmiller, 25, schraubt in jeder freien Minute an seinem Mercedes CLA, Baujahr 2014.

Diesen Donnerstag sind die Dörfer des Donautals leer gefegt, zwischen zwei Orten drückt links ein Wald dicht an die Fahrbahn, rechts glänzt im Hochsommerlicht ein Schild im Maisfeld: „Woiza-Bierfeschd“. Es wirkt, als lebten nicht Menschen in dieser Gegend östlich von Sigmaringen, sondern Häuser und Autos. In Einfahrten parken Trecker und Kleinwagen, Fahrzeuge schlafen gut verpackt unter Planen. Die Höfe stehen wie Zuschauer entlang der Straßen, als wollten sie sehen, ob doch irgendwann wieder wer durchfährt. Zu Fuß kommt hier wohl kaum einer vorbei.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.