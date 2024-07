1 Recaro-Sitze gehören auf vielen Rennstrecken zur Standardausrüstung. Foto: Recaro

Nach Information der IG Metall ist der traditionsreiche Autositzhersteller zahlungsunfähig. Die Beschäftigten fühlten sich vom Management „im Stich gelassen“.











Link kopiert

Der namhafte Autositzhersteller Recaro in Kirchheim/Teck ist in die Insolvenz gerutscht. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, wurde vom Insolvenzgericht die vorläufige Eigenverwaltung für den Betrieb angeordnet. Unklar sei im Moment, was dies für die 215 Mitarbeiter vor Ort bedeute, so die IG Metall.