Autoshow in Stuttgart: Monstertrucks röhren durch die Schleyerhalle

6 Monstertruck in der Schleyerhalle: Die Allrad-Action der „Hot Wheels Monster Trucks“ war erstmals auch in Stuttgart zu sehen. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Zum ersten Mal war am Wochenende die Autoshow „Hot Wheels Monster Trucks“ in Stuttgart zu sehen. Wir zeigen die Bilder.











Monstertrucks aus den USA machen Halt in Stuttgart: Die röhrende Autoshow „Hot Wheels Monster Trucks: Glow-N-Fire“ war am Wochenende zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu sehen und hat zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in die Schleyerhalle gelockt.

Mit stark motorisierten Geländewagen, an denen riesige Reifen montiert sind, schanzten die Fahrer am Samstag durch die Halle, walzten über Autowracks hinweg und zeigten Tricks mit ihren röhrenden Fahrzeugen. Mit dabei waren bekannte Monstertrucks wie Bigfoot.

Auch auf Motocross-Motorrädern zeigten die aus den USA angereisten Fahrer waghalsige Stunts. Sie schanzten über Rampen und flogen unter dem Applaus der Zuschauer durch die Halle, während Nebelfontänen in die Luft schossen. Insgesamt vier Shows mit den Monstertrucks und den Motocross-Maschinen werden am Wochenende in der Schleyerhalle gezeigt.